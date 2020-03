Els quatre membres de Xiula van fer una crida a les seves xarxes socials perquè les famílies compartissin idees per passar el confinament amb els infants. Amb aquest material, van començar a escriure la cançó Em quedo a casa (CoBeat'19), i van animar els seus seguidors a fer-los arribar imatges de les activitats que feien durant aquests dies en família per incloure-les al videoclip. La cançó, escrita en 24 hores, l'han dedicada "a totes les famílies que, solidàriament i reinventant-se, estan confinades a les seves cases".Ha arribat el COVID-19, és un virus totalment nou.Tot s'ha convertit en un show, fins que juntes li diguem prou.Ei, COVID, et dedico aquest beat,com pots donar tants problemes sent un virus tan petit?I perquè portes corona et penses que ets el reiperò aquí a la monarquia ja li estem buscant remei.Que ve de la Xina però ens afecta a totes,a la teva veïna, a tot el que té potes.I que ràpid t'encomanes, fins i tot persones sanes,que mengem verdura i peix totes, totes les setmanes (com m'agrada la verdura i el peix).I ara sento com si abans fóssim tots un pèl marransperquè sembla que no estàvem rentant-nos molt bé les mans.Més pesat que un poll , més odiós que un moc,em fas anar de corcoll, però tu no saps qui soc.Tothom fa molt soroll però tu a mi no em callesNo deixaré que encomanis ni als avis ni a les iaies.Sort que a tots els hospitals hi ha cents de professionals!Mirem de no saturar-los, vols que ens curin tots els mals?Coronavirus, no te'n vas ni a tirus.Com em canses, tinc esgarrifances quan et miro.Si tota la gent, està més conscient, no vagis a la pelu a fer-te la permanent.Tu marxaràs i així tindrem un respiru.I perquè ara no s'escampi i que el virus no ens enxampitots arreplegats a casa, res de platja, res de càmping!L'escola tancada, la família confinada,som la penya confiada i farem fruita confitada.És l'hora de les manualitats,explorem totes les possibilitats:quatre parets però no hem d'estar parats,comença a inventar-te un milió d'activitats.I potser una solució, doncs, pot ser l'ordinador.Tu sol busca el control, ja saps què diu la cançó:"Si et passes de pantalles , s'apaguen les riallesi altra vegada t’omples de teledeixalles."És moment de cuidar-se, molt de temps per abraçar-se,ara que no juga el Barça, un sofà per retrobar-se.I en una ocasió com aquestamirem què suma, mirem què resta.Tot respirant i amb espais en blancque la casa sigui una festa!Coronavirus, no te'n vas ni a tirus.Com em canses, tinc esgarrifances quan et miro.Si tota la gent, està més conscient, no vagis a la pelu a fer-te la permanent.Tu marxaràs i així tindrem un respiru.I ara molta pàciència (ommm) i esperar que la ciènciatrobi la vacuna i tinguem tot d'una una mica més de consciència.Sents que tens un volcà i a punt d'explotar el cràteret pots relaxar, fes ioga, be water.Abans de l'enfado escolta la Míriam Tirado,creu-me que la solució no és anar a comprar paper de vàter.Si et bé una bona idea agafa paper i escriu-la,no et quedis enrabiat perquè no hi ha concert de Xiula.Trobes a faltar els amics? No es compensa ni amb Netflixperò pensa que la recompensa escalfa més que els abrics.Perquè aquesta quarantena és pel nen i per la nenaja tinguis la casa buida, ja tinguis la casa plena.I aprofita aquests dies per mirar el costat bo,la ciutat que somnies sense contaminació.I aquest gest que fas, aquest gran sacrifici,pren-t'ho com un nou pas que pot ser un nou inici.I ara, virus, ja ho saps, m'has donat molt la brasaperò no resistiràs perquè jo em quedo a casa!Coronavirus, no te'n vas ni a tirus.Com em canses, tinc esgarrifances quan et miro.Si tota la gent, està més conscient, no vagis a la pelu a fer-te la permanent.Tu marxaràs i així tindrem un respiru.Coronavirus, no te'n vas ni a tirus.Com em canses, tinc esgarrifances quan et miro.Si tota la gent, està més conscient, no vagis a la pelu a fer-te la permanent.Tu marxaràs i així tindrem un respiru.