Salva la teva llibreria

Pels que ens heu preguntat sobre la campanya #LlibreriesObertes i per què no hi som. pic.twitter.com/2vEWTMKXFM — Nollegiu (@Nollegiu) March 23, 2020

El 23 de març, quan falta un mes d'un 23 d'abril orfe de Sant Jordi, la cooperativa Som i l'agència Mortensen han impulsat una campanya perquè, quan s'acabi el confinament, no ens trobem les llibreries tancades de forma definitiva. Són moltes les que si ja veien perillar abans el seu negoci, ara, amb les persianes tancades, sense cap mena d'ingrés i amb moltes despeses, tenen un futur fragilíssim."Durant el març del 2019, les llibreries de Catalunya van vendre un total de 800.000 llibres. Això significa que cada dia que passa amb les llibreries tancades, es deixen de vendre 30.000 llibres". Davant d'aquesta realitat, la proposta d'aquesta inciativa és ben clara i ben útil: comprem llibres ara, perquè les llibreries puguin cobrar-ho (rebran un 50% en rebre la comanda, i un 50%, quan tornin a obrir), i un cop s'acabi aquest estat d'excepcionalitat, els anem a recollir. Així doncs, comprant llibres per endavant, podrem contribuir a donar liquiditat a les llibreries, i a vetllar pel que, per exemple Amazon, que segueix enviant missatgers a casa, no fa: el confinament de tots.I com podem omplir el cistell? Entrant al web www.llibreriesobertes.cat , on trobareu un catàleg amb 6.300 títols, en català i castellà, de 540 segells editorials, per triar els que més us plaguin. I després, un cop torni la normalitat, els recollireu a la llibreria que vulgueu: se n'han adherit de tots els Països Catalans ( aquí en teniu el llistat). Tal com diuen els impulsors d'aquesta idea en el seu manifest: "Els llibres són vida i els llibreters, els teus millors consellers. El teu llibreter/a de capçalera es preocupa per conèixer el teu estat d’ànim i els teus gustos i interessos, a l’hora de fer-te una recomanació, és al teu costat per ajudar-te a triar. Ha arribat el moment que tu també li facis costat".