Dins d'aquest iglú

Es meu desert, sempre es meu desert,ses flors són margalides.Un sol en blanc, cases, oceans,ses algues són marines.Tancam es ulls, imaginamfosca i silenci totals.Espai obert, fins i tot el celsón platges infinites.Es aliments més primordials,falta i defecte brutals.Ses coses no són fàcils per ningúdins aquest iglú tan descongelat,tanta longitud,tan ple de finals,tan privat de tu.Es meu desert, sempre es meu desert,són cactus, són espines.Un sol en blanc, ficus vegetals,Ses plantes signifiquen.Tancam es ulls, imaginamFosca i silenci totals.Ses coses no són fàcils per ningúdins aquest iglú tan descongelat,tanta longitud,tan ple de finals,tan privat de tu.Ses coses no són fàcils per ningúDins aquest iglú tan descomunal,ple de calabruix,tanta llibertat,tanta magnitud.Ses coses no són fàcils per ningúdins aquest iglú tan descongelat,tanta longitud,tan ple de finals,tan privat de tu.Es meu desert, sempre es meu desert.