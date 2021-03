Pere Pubill i Calaf, Peret, va néixer a Mataró el 24 de març de 1935 i va morir a Barcelona el 27 d'agost de 2014. Va ser un dels pares de la rumba catalana, a la qual va incorporar els ritmes llatins que van arribar a Barcelona cap als anys cinquanta i el rock dels seixanta. Les seves cançons van tenir un gran èxit arreu de l'estat espanyol, va enregistrar fins a vint-i-set discos i va protagonitzar diverses pel·lícules.Una de les seves cançons més conegudes és El mig amic, dedicada al seu pare, que feia de venedor ambulant i era conegut amb aquest malnom per la seva capacitat d'ensarronar amb gràcia els clients. Peret va interpretar-la moltes vegades en directe, però el recordem en aquesta actuació del 19 de novembre de 1974 al programa de TVE A su aire, enregistrada al Cinema Padró del carrer de la cera de Barcelona, en què va explicar el perquè del títol i va comptar amb un espectador de luxe, el seu pare.I enredant per allà,i enredant per aquí,d'aquesta maneraem va pujar a mi.I enredant per allà,i enredant per aquí,d'aquesta maneraem va pujar a mi.Teixits venia el meu pareper la comarca de Vici la gent que li compravali deien "el mig amic".Qui és que es vol deixar enredarper un gitano eixerit?El que em compri una camisajo li regalo un cobrellit!I enredant per allà,i enredant per aquí,d'aquesta maneraem va pujar a mi.I enredant per allà,i enredant per aquí,d'aquesta maneraem va pujar a mi.I així es guanyava la vidael meu pare, "el mig amic",i el pobre del que li compravase'n quedava ben lluït.Emperò ho feia amb una gràciai hi posava tant d'estilque inclús havia venut trajosa algun guàrdia civil.I enredant per allà,i enredant per aquí,d'aquesta maneraem va pujar a mi.Peret interpreta El mig amic a la pel·lícula Amor a todo gas, dirigida per Ramón Torrado el 1968.