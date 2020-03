La Barcelona deserta

A causa del confinament, el ritme de Barcelona ha baixat i els carrers són (gairebé) buits. En Fabian, mr.view a Instagram, recorre la ciutat des de l'aire i ens ensenya racons i llocs emblemàtics que, lluny del bullici habitual, ara són deserts i en silenci. Us n'ensenyem 14 que impressionen.L'Arc de Triomf.El barri de La Mina.La cruïlla entre el Passeig de Gràcia i el carrer Provença, on hi ha la Casa Milà de Gaudí.La Plaça de Tetuan.El mercat de Sant Antoni.El Parc de la Ciutadella.La cruïlla entre la Via Laietana i l'Avinguda de Francesc Cambó, on es veu la coberta ceràmica del mercat de Santa Caterina.La Plaça Reial.La zona del Fòrum, on convergeixen l'Avinguda Diagonal, el Passeig del Taulat i la Rambla de Prim.La Barceloneta.L'Arc de Triomf.El port vell.El barri de La Mina.L'Arc de Triomf i el Passeig de Lluís Companys.