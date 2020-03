Foto: Facebook Rosalía

Por todas esa veces que me puse detrásy yo cambié lo mío por lo que tú querías.Por todas esa veces que me puse detrásy yo cambié lo mío por lo que tú querías.Esas bixis que ahora tienes babyno saben que...Esas bixis que ahora tienes babyno saben que...Lo que les espera,lo que les espera,lo que les espera.Yo ya no sé por qué no quiere dolerme,acelero pa’ ver si consigo estrellarme.Quiero que lo veas y no pienses en detenermey así demuestras que has podido olvidarme.O por qué no pones tú también de tu parte:pisa fondo y deja ir el volante,que no tenga que ir yo una vez más a buscarteporque sé que no podrás atreverte.Deprisa, deprisa, deprisa,que no sea mañana,me parto la camisa.Deprisa, deprisa, deprisaque no sea mañana,que no sea mañana.Yo ya no sé por qué no quiere dolerme,acelero pa’ ver si consigo estrellarme.Quiero que lo veas y no pienses en detenermey así demuestras que has podido olvidarme.O por qué no pones tú también de tu parte:pisa fondo y deja ir el volante,que no tenga que ir yo una vez más a buscarteporque sé que no podrás atreverte.Yo ya no sé porqué no quiere dolerme.Yo ya no sé porqué no quiere dolerme.