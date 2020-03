La biblioteca és oberta

Foto: Retha Ferguson

El confinament és una bona ocasió per abocar-se a la lectura, però les biblioteques i els bibliobusos també han hagut de tancar les seves portes al públic així que, la Diputació de Barcelona, que gestiona la Xarxa de Biblioteques Municipals , ha establert que tots els préstecs en curs es prorroguin fins al 21 d'abril i ens anima a descobrir els seus serveis virtuals.Per donar resposta a la gran demanda que s'ha registrat aquests darrers dies, s'ha decidit fer accessibles aquests serveis a tota la ciutadania resident a Catalunya, encara que no es disposi del carnet de biblioteques encara que no es disposi del carnet de biblioteques (en aquest cas, només cal sol·licitar-lo a través d' aquest formulari ).La biblioteca virtual eBiblio permet accedir a llibres i revistes, però també a un ampli catàleg de pel·lícules i documentals i a les bases de dades Naxos Music Library, amb un ampli repertori musical, sobretot del gènere clàssic. També hi ha un espai de dedicat als audiollibres, i, evidentment, als llibres, contes i còmics per a infants.Les institucions implicades en aquest projecte, Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Diputació de Girona i Ajuntament de Barcelona, treballen per incrementar la quantitat de títols disponibles i la de llicències d'ús, i augmentar el nombre de documents que es poden prestar per persona: fins a quatre llibres simultàniament amb un màxim de trenta llibres al mes i dues pel·lícules diàries sense límit mensual.Si no s'ha fet servir anteriorment el servei eBiblio, es pot seguir aquest vídeo de la Xarxa de Biblioteques.