Amb tot només quedo jo,tan sols un tros de ventque se'n va com tot a l'infinit.Amb molt d'esforç em faig sentir més lliurequan tot m'empeny al fons, a l'abisme.Coneixe-us a tots és tan bonicque em fa viure,que em fa créixer i ser petit alhora.Llavors tempestes com tots els dimecres.Moixons, amagueu-vosque és tard i vol ploure.Amics de les plantes,amics de tots nosaltres,ningú ens traurà mai les ganes de viure.Amb tot i la paciènciade mossegar les ungles,amb aquesta peresat'enlaires tot d'una.Com molt abans somiavestan alt que no hi arribesningú ens traurà mai les ganes de riure.Amb totes les cosesque et fan sentir lliure,amb tan sols aquestesval la pena viure.Amb totes les cosesque et fan sentir lliure,amb tan sols aquestesval la pena viure.