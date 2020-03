Una estrella a casa

Foto: Estrella Damm

Estrella Damm i l'escena musical de casa nostra formen un tàndem inseparable i en època de confinament aquesta aliança es reinventa. A través del compte d'Instagram @AgendaEstrellaDammCat , Damm llança el concurs #UnaEstrellaACasa pensat per a cantautors i grups emergents de l'escena catalana que, participant-hi, podran optar a consolidar el seu projecte musical gravant un disc en un estudi professional i a actuar, quan les circumstàncies ho permetin, a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm.A partir del divendres 27 de març i fins al diumenge 5 d'abril, els talents emergents que hi vulguin participar hauran de:Gravar-se interpretant una cançó pròpia (pot ser en qualsevol idioma) respectant sempre les recomanacions sanitàries de conducta i confinament de les autoritats.Penjar el vídeo a Instagram amb l'etiqueta #UnaEstrellaACasa Etiquetar-hi el compte organitzador, @AgendaEstrellaDammCat A partir del 6 d'abril, un jurat format per experts i professionals del món de la cultura i la música* seleccionarà els semifinalistes, i aquests passaran a la fase de votació popular (prevista del 9 al 15 d'abril), on els seguidors d' @AgendaEstrellaDammCat tindran l'oportunitat de votar pels seus participants favorits.Del 16 al 19 d'abril, el jurat escollirà la proposta guanyadora d'entre les cinc més votades, que serà anunciada a través del compte d'Instagram @AgendaEstrellaDammCat a partir del 20 d'abril.Podeu consultar les bases legals i la mecànica de participació del concurs a través d' aquest enllaç * El jurat del concurs #UnaEstrellaACasa serà format per Ferran Amado, coordinador del concurs Sona 9 i periodista d'Enderrock; Albert Puig, director i presentador del programa de radio Delicatessen a iCat i director de la productora musical i oficina de management No Sonores; Jordi Planagumà, director de la Fundació Cases de la Música de les Comarques Gironines; Adrià Salas, cantant de La Pegatina; la cantautora Suu i Carmen Zapata, Presidenta de Mujeres de la Industria de la Música (MIM), gerent de l’Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC) i directora artística de Curtcircuit.