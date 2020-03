Mestres que animen els seus alumnes

Mentre els mestres de l' escola Sant Esteve de Guialbes de Vilademuls (El Pla de l'Estany) acompanyen, ensenyen i resolen els dubtes dels seus alumnes de forma virtual, han tingut una idea: fer-los arribar un vídeo, cadascú des de casa seva i amb música de Txarango, perquè "tant els alumnes com les seves famílies sàpiguen que, malgrat tot el que estem passant, els trobem a faltar, els estimem i els tenim presents", ens diuen Anna Gay, directora del centre, i Anna Pérez, que hi ensenya música. Una manera d'animar i ser ben a prop de tots els nens i les nenes, que en aquesta escola rural cursen des de P3 fins a 6è, i de dir-los "que el que estem vivint en aquests moments de ben segur que ens obre noves portes: cal aprendre de tot el que ens passa i mirar-nos-ho amb un somriure, d'aquí la cançó escollida". I un últim missatge: "Sovint són coses que ens costa d'expressar i que donem per enteses, però a tots ens agrada que ens diguin com d'importants som".Somriurem quan tot falli,abraçarem el temps juntsquan el món s'encalli.Somriurem quan tot falli,guardo una vida a cada instant.La rosada ha estès el seu vel fred i humit,a poc a poc ha anat quedant buida la plaça.Guardarem un bon record d'aquesta nit,quan sota els estels tot el poble ballava.Que ens adormi suau la calma de l'estiu,mentre el sol desperta els cims de les muntanyesi desplega a poc a poc tots els camins,i per les finestres es projecta l'alba.Hem anat veient el pas dels anysi pels que venen seguirem cantant:Somriurem quan tot falli,abraçarem el temps junts quan el món s'encalli.Somriurem quan tot falli,guardo una vida a cada instant.Mentre caigui el sol ens banyarem al riu,tornarem a poc a poc fins a la casa,vorejant els camps que ens coneixen per dins,ens han vist somiar des de petits fins ara.Hem anat veient el pas dels anysi pels que venen seguirem cantant:Somriurem quan tot falli,abraçarem el temps junts quan el món s'encalli.Somriurem quan tot falli,guardo una vida a cada instant.Porto carregada per tu aquesta cançó:bales de futur que espanten les pors.Porto carregada per tu aquesta cançó:bales de futur, el crit dels tambors.Somriurem quan tot falli,abraçarem el temps junts quan el món s'encalli.Somriurem quan tot falli,guardo una vida a cada instant.