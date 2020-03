Una finestra a la ciència

Foto: Fundació "la Caixa"

Catorze recomana #UnaFinestraALaCiència , la programació especial de continguts digitals que ofereix el CosmoCaixa a través dels seus perfils a les xarxes socials mentre duri el confinament.Coincidint amb la campanya #JoEmQuedoaCasa i amb l'objectiu de seguir estimulant l'interès científic, el CosmoCaixa inicia una programació especial per gaudir-la des de les nostres llars. La primera setmana l'àmbit temàtic d'aquests continguts gira entorn del cosmos (les properes es dedicaran a l'evolució, el fons marí i l'Amazones), i inclou projeccions com les que es poden veure a l'àmbit Kosmos de la Sala Univers del CosmoCaixa, conferències, com la de l'astronauta de l'Agència Espacial Europea (ESA) Luca Parmitano, i càpsules de petites lliçons d'Astronomia des de la finestra, en les quals l'astrònom Jordi Aloy compartirà algunes indicacions sobre els cossos celestes i planetes visibles des de les finestres de les llars en el moment actual.També s'oferiran continguts pensats per al públic familiar i documentals com Cosmos: A Spacetime Odyssey, del divulgador Neil deGrasse Tyson, i per estimular la participació, es proposen endevinalles i tests sobre el "planeta vermell", recomanacions literàries i s'inicia una llista de música col·laborativa que convida a viatjar fins als confins de la galàxia més llunyana.la programació especial #UnaFinestraALaCiència al perfil del CosmoCaixa a les diferents xarxes socials.mentre duri el confinament.