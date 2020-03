Damm, contra el coronavirus

Foto: Fundació Damm

50.000 ampolles d'aigua mineral per a hospitals, centres sanitaris i entitats socials. Aquesta és la donació que ha fet la Fundació Damm per posar el seu gra de sorra a la lluita contra la pandèmia mundial que estem vivint.La Fundació s'ha posat en contacte amb el Govern i les diferents autoritats sanitàries per ajudar a cobrir les necessitats bàsiques d'aigua del personal sanitari i dels pacients. És així com ha repartit les ampolles de Veri i Fuente Liviana al CAP Raval Nord, a l'hospital de Bellvitge, a Sant Joan de Déu, al Vithas Montserrat (Lleida), i a l’hospital de campanya d’IFEMA i a l’hospital de La Paz de Madrid, entre molts altres. També s'han repartit més 8.000 ampolles d'aigua mineral a entitats socials com la Fundació Arrels i Càritas, que vetllen pels col·lectius més vulnerables.Però això no acaba aquí: mentre duri aquesta crisi sanitària, la Fundació seguirà proveint d'aigua i ampliant el seu subministrament a hospitals, centres sanitaris i entitats socials de tot el país.