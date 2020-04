Els miserables, versionats en família

"Compres on-line d'entrega a domicili, no queda res fins setembre", canta la mare, i el fill explica: "Avui no tinc partit de futbol, com puc jugar si estem separats? Els nostres avis estan quilòmetres enllà, no saben fer anar l'Skype, tenim el cor trencat". El pare, agafant l'ampolla: "Un dia més d'educació a casa...!", i un li pregunta a l'altre: "Tornaré a quedar amb els meus amics? Estic avorrida d'estar amb tu! Has vist els cabells del meu germà? Em canvio la roba interior?"Són la família Marsh, els pares i els quatre fills viuen confinats a Anglaterra, i han fet la versió del One Day More, del musical Els miserables, per entonar i entomar les conseqüències de la quarantena.