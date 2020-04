Nit freda per ser abril

Foto: Mireia Grau

La Maria i el Marcel,de costat en una barra,es miren i fan glopetsa les respectives canyes.Ell vesteix tot de vermell,ella emplena un crucigrama.Ai Maria, ai Marcel,qui s’acosta a parlar amb l’altre?Qui s’arrisca a fracassar?Qui saltarà sense xarxa?Ell la vol treure a ballar,ella se’l vol endur a casa.Et convidaria a vi,seria dolç, seria amable,si volguessis seure amb mi,quin moment més agradable!Tancaríem el local,la nit seria tan llarga.Marxaríem els dos juntsd’aquesta ciutat tan rarai tindríem fills ben fortsi una casa amb balconada.El Marcel allarga un braç,la Maria somriu a l’aire.Però l’estona ha anat passanti no troben les paraules.Ell demà serà capaç,ella demà estarà més guapa.És nit freda per ser abrilno s’està enlloc com a casa.