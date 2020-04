Foto: Lili Marsans

Ja hi pot haver sales d'estar espaioses i menjadors ben equipats, que la cuina segueix sent el centre neuràlgic en totes les reunions fetes a casa. Uns cuinen, altres s'ho miren i opinen sobre el foc, els estris o els punts de cocció, però a l'espai entre els fogons, la pica i la nevera s'hi reflexiona i s'hi fa comunitat.Amb aquest esperit, el Macba va concebre La Cuina , una activitat, a càrrec de l'artista Marina Monsonís, pensada per ser un espai porós en què el barri del Raval entra al museu en un context informal per compartir coneixements en un entorn adaptable als ritmes de la vida quotidiana. La Cuina del Macba, en condicions normals, és oberta a la participació de tothom (cada dijous des de les 11 h fins a les 14 h ), especialment a persones i organitzacions que vulguin compartir els seus coneixements i experiències entorn de la cuina.Cada sessió és un espai nou, d'alguna manera, en què es troben aliments, projectes i un món de sentits i sensacions lligats pel gust i la proximitat dels sabers tradicionals, de l'intercanvi cultural i de la vida quotidiana de les persones que hi participen. A més, cada trobada compta amb convidats especials, com la cantant Maria Arnal, el músic Nico Roig i l'escriptor Martí Sales.El caliu d'aquest espai, com tantes altres activitats, s'ha hagut de reinventar fins que no sigui possible reprendre les trobades per cuinar i tastar receptes, parlar de productes de temporada, ingredients oblidats o cuina d’aprofitament, i per això a la versió de confinament de La Cuina , ara en la distància, cada setmana s'hi comparteixen receptes i reflexions entorn d'una taula.La primera de les receptes, la de la massa mare salvatge , és una picada d'ull a una de les sessions de l'activitat que es va poder celebrar amb normalitat. Joana Capella, artista especialitzada en pa, anima a aprofitar l'aturada el confinament per parar atenció als microorganismes, observar les vides microscòpiques no humanes i acompanyar els processos materials i creatius que experimenten les nostres cuines. I mentre la massa mare creix i evoluciona, es pot fer detergent amb aigua i pells de taronja? La Cuina de confinament té la resposta.