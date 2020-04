Confinats amb una nena de 4 anys

"Abans vèiem una pel·lícula a la setmana, ara en veiem una al dia, concretament, la Mary Poppins." La BBC ha emès el curtmetratge documental en què el youtuber terrassenc Pol Mallafré i la seva dona, l'actriu i mestra Ángela Monge, mostren com és el seu dia a dia confinats amb la Vera, la seva filla de quatre anys. "Quan un està amb la nena, l'altre aprofita per connectar-se a les xarxes". "La situació no és agradable per a ningú, però també és veritat que estem més temps amb la nostra filla: estem vint-i-quatre hores amb la nena. És un gest que va en contra del mercat i de la producció. Tot el que em molesta té a veure amb la meva addicció a les xarxes i amb els fantasmes. Però sento que estic exactament on haig ser."