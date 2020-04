Arbre exemplifical



Ramon Llull

Enterrament de Francesc Garriga

Albert Roig

Riu amunt



Miquel Martí i Pol



Nas –digué la memòria–, ¿per què preneu plaer en olorar la rosa? –I vós, memòria –digué el nas–, ¿per què la rosa us recordau de luxúria?A les nits, amb ull núvol, et migraves. Miravesels fils humits encara de la rosada. La llum,la teranyina, que la teva mà filava.Deies «Vivim en una esfera i ens hi amortallemamb els fils fets de nosaltres mateixosi girem, aquí, on el Fat ens ha clavat».La nit. L'Atzur.Ombres enmig d'ombres erraven l'Erm.Una pinassa atapeïda esmorteïa la passerad'aquelles ombres per aquell pis tan petit.I era trist. Com un jardí trist.Cap moixó no hi cantava.I senties les veus i els motors que passaven per la Rambla.Callaves. Un silenci vell. Mal cuinat. I ja fred.«O és que brilla una lluna massa tendra?»Alça't. Seré els teus ulls. Per mideixa't portar per la volta del cel.No ens és donat de ser cant. Som llum, ales.Riu amunt,cap aigua no revériu amunt;el temps se’ns mor als ditscada nit.Com un camí sense retorn,com una nit sense matí,com una veu sense ressò,la nostra veu.Com una veu sense ressò,com un camí sense retorn,com una nit sense matí,la nostra nit.Riu amunt,cap aigua no revériu amunt;el temps se’ns mor als ditscada nit.