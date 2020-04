Foto: Facebook Bill Withers

Bill Withers va néixer el 4 de juliol de 1938 i ha mort avui, 3 d'abril de 2020, a 81 anys. El músic i cantautor, guanyador de tres premis Grammy, va dedicar-se a la seva carrera musical durant les dècades dels setanta i vuitanta del segle passat i va ser autor de cançons d'èxit, com Lean on Me, Just the Two of Us, o aquesta, Ain't No Sunshine, amb què el recordem.Ain't no sunshine when she's goneIt's not warm when she's awayAin't no sunshine when she's goneAnd she's always gone too longAnytime she goes awayWonder this time where she's goneWonder if she's gone to stayAin't no sunshine when she's goneAnd this house just ain't no homeAnytime she goes awayAnd I know, I know, I know, I know,I know, I know, I know, I know,I know, I know, I know, I know,I know, I know, I know, I know,I know, I know, I know, I know,I know, I know, I know, I knowI know, I know, Hey!I oughtta leave young thing aloneBut ain't no sunshine when she's goneAin't no sunshine when she's goneOnly darkness every dayAin't no sunshine when she's goneAnd this house just ain't no homeAnytime she goes awayAnytime she goes awayAnytime she goes awayAnytime she goes away