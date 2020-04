Foto: Housine Ncib

Catorze recomana Sherlock Home , el casal virtual per a infants (des de P3 fins a 6è de primària) que la Fundació Cim d'Estela, vinculada a la Fundació Collserola , ofereix des del 6 al 9 d'abril de manera gratuïta.En ple confinament, la Margarita Glamour, senyora d'una de les famílies més riques de Barcelona, s'adona que li ha desaparegut un quadre molt valuós del seu palau. És un cas per a en Sherlock Home, un detectiu que, a causa del confinament, necessitarà l'ajuda dels infants que, també des de casa, l'ajudaran en la seva investigació per descobrir qui és el lladre. Durant els quatre dies de casal, al canal de Youtube de Cim d'Estela , es publicaran activitats, el mateix Sherlock Home es comunicarà i compartirà els seus avenços amb els seus ajudants a través de directes a Instagram i es podrà estar al corrent de totes les novetats i instruccions a través d'aquest canal de Telegram el casal virtual Sherlock Home cadascú a casa seva i a través de les plataformes Youtube, Instagram i Telegram.del 6 al 9 d'abril de 2020.