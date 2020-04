Foto: Facebook Luis Eduardo Aute

que temo a la madrugada,no sé qué estrellas son éstasque hieren como amenazasni sé qué sangra la lunaal filo de su guadaña.Presiento que tras la nochevendrá la noche más larga,quiero que no me abandones,amor mío, al alba,al alba, al alba.Los hijos que no tuvimosse esconden en las cloacas,comen las últimas flores,parece que adivinaranque el día que se avecinaviene con hambre atrasada.Miles de buitres calladosvan extendiendo sus alas,no te destroza, amor mío,esta silenciosa danza,maldito baile de muertos,pólvora de la mañana.Presiento que tras la nochevendrá la noche más larga,quiero que no me abandones,amor mío, al alba,al alba, al alba.