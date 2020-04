Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, des de casa

Roger Mas i la Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona interpreten, cadascú de casa seva,del compositor brasiler Ary Barroso, i arranjada per Xavier Guitó.Canta, Maria,a melodia singela.Canta que a vida é um dia,que a vida é bela, minha Maria.Canta que a vida é um dia,que a vida é bela, minha Maria.Lá, lá, lá, lá, lá,Maria é meu amor,lá, lá, lá, lá, lá,amor que me faz chorar.Plantei um pé de alecrimum pé de alecrim, para perfumara nossa linda casinhatão simplezinha, que dá gosto olhar.Canta, Maria,a melodia singela.Canta que a vida é um dia,que a vida é bela, minha Maria.Canta que a vida é um dia,que a vida é bela, minha Maria.Lá, lá, lá, lá, lá,Maria é meu amor,lá, lá, lá, lá, lá,amor que me faz chorar.Plantei um pé de alecrimum pé de alecrim, para perfumara nossa linda casinhatão simplezinha, que dá gosto olhar.Canta, Maria,a melodia singela.Canta que a vida é um dia,que a vida é bela, minha Maria.Canta que a vida é um dia,que a vida é bela, minha Maria.