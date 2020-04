L'Hospitalet de Llobregat, centre cultural

Vista de l'Edifici Freixas, antiga fàbrica de Philips Foto: Ajuntament de l'Hospitalet

La cultura arrela allà on troba les millors condicions, és allà on creix i floreix, on es relaciona amb altres fets i experiències que l'alimenten per seguir creixent i donant fruits que, alhora, donen vida al seu entorn. Aquest és el cercle virtuós cultural, un motor de transformació i creixement que inclou, també, l'àmbit social i econòmic.Fa cinc anys, a l'Hospitalet de Llobregat, es va engegar un projecte per situar la cultura com a principal motor de desenvolupament, el Districte Cultural de l'Hospitalet , el projecte estratègic d'una ciutat que vol aprofitar la seva situació dins de l'àrea metropolitana de Barcelona, la bona connexió amb les grans infraestructures i la xarxa de transports, per atraure i afavorir nous projectes i empreses culturals i millorar l'oferta cultural fora de la ciutat comtal.L'ecosistema del Districte Cultural compta amb més de 500 agents dels sectors cultural i creatiu. N'hi ha que hi han arribat a partir del projecte i també, és clar, molts que ja formaven part de la xarxa creativa i artística local. Plegats formen un entramat divers que es dedica tant a les arts visuals i el disseny, com a les arts escèniques, la música i la creació literària.L'activitat cultural a la ciutat s'ha vist afavorida per un teixit d'antigues fàbriques i espais de creació, com el TPK ( Taller de Pubilla Kasas ), dedicat a les arts visuals i que actualment té la seu al Centre Cutural Tecla Sala, un projecte iniciat el 1977 i que avui està plenament consolidat i forma part de la Xarxa Europea d'Espais de Creació. O l'Edifici Freixas, antiga fàbrica de la marca Philips, que des de l'any 2000 acull com a residents diversos creadors i col·lectius artístics.Des de fa dos anys, a més, se celebra el CREA , la festa del Districte Cultural on es manifesta aquesta voluntat de generar xarxes transversals de relació entre la ciutat i el seu teixit creatiu i artístic. El CREA reuneix xerrades i ponències, activitats en l'àmbit de la dansa, el teatre, la poesia i la música, un espai d'exposició i venda i el que mai no pot faltar en una festa, música i gastronomia.El fet cultural genera interaccions amb el seu entorn, i es filtra en tots els àmbits col·laborant i buscant sinergies amb la ciutadania i les entitats veïnals. Amb aquesta orientació es desenvolupen programes com l'Art i Territori, que vincula artistes i creatius amb entitats dels barris, o Saltant les Vies, que també posa en relació artistes i entitats de la part nord i sud de la ciutat. Un exemple és l'exposició de la Cofradía 15+1, una proposta artística comissariada per l'artista visual Marcos Romero, que forma part del col·lectiu d'artistes instal·lats a l'Edifici Freixas, i que commemora el 40è aniversari de l'entitat.Un dels aspectes més importants de la interacció amb la cultura és en l'àmbit educatiu. El Districte Cultural serveix de paraigua per a diversos projectes, com Tàndem, liderat des d’Educació, que aposta per singularitzar les escoles públiques de L'Hospitalet mitjançant el treball entre equipaments culturals i escoles a través del treball col·laboratiu en projectes artístics, culturals i científics, o La Casa de la Música , un espai dedicat a la formació, exhibició i suport a músics novells però que també, com a projecte estructurant de la ciutat, arriba a les escoles i estudiants.