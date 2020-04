El CCCB, des de casa

Foto: CCCB

Amb la finalitat de contribuir a la contenció del coronavirus i d'acord amb les mesures decretades pel govern de la Generalitat de Catalunya, el CCCB ha tancat les seves portes i ha suspès totes les activitats presencials. Amb tot, i fent un esforç per no aturar l'activitat, a més de reprogramar els esdeveniments previstos o adaptar-los al context actual, en la mesura del possible, ofereix la possibilitat d'assistir virtualment a algunes activitats.Per causa del confinament, el CCCB ha reconvertit alguns dels esdeveniments i activitats presencials en converses virtuals. Ho va fer amb la que van mantenir l'escriptor i assagista italià Alessandro Baricco i l'escriptor Jorge Carrión (podeu tornar-la a veure a través d' aquest enllaç ) i amb la conferència Futur vegetal, presentada per David Guzmán i a càrrec de Stefano Mancuso, pioner en l'estudi de la neurobiologia vegetal i un dels divulgadors més influents en aquest àmbit.També es pot reviure la conversa que l'escriptor Gabi Martínez, considerat una de les veus més consolidades de la narrativa castellana, va mantenir amb la periodista i escriptora Magda Bandera sobre la nostra relació amb la natura, que va tenir lloc el passat 26 de març.El CCCB continua amb la seva programació especial amb la conversa que, el dimecres 8 d'abril a les 18.30 h, reunirà el periodista i director de Betevé, Sergi Vicente, amb el professor titular d'Història i cultura de la Xina moderna i contemporània al Departament d’Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra, Manel Ollé, en què parlaran sobre la situació actual de la Xina i com s'hi ha viscut la crisi del coronavirus.El CCCB fa anys que desenvolupa una estratègia digital. El seu arxiu ofereix més de 3.000 documents en línia entre conferències, concerts, entrevistes, articles, vídeos i assaigs, que apleguen un ampli ventall de les veus més significatives de les darreres dècades com les d'Angela Davis i de Zygmunt Bauman.Per tal de facilitar l'accés a tot el fons digital, el CCCB presenta els continguts en, de moment, vint-i-cinc llistes de reproducció temàtiques relacionades amb la identitat de gènere, la crisi climàtica, el temps o les reflexions sobre les cures.A través d'aquest arxiu digital es pot accedir als articles en profunditat procedents del magazín digital CCCBLAB , els videoassaigs produïts pel projecte audiovisual Soy Cámara , i també al projecte Entrevistes CCCB , que es desenvolupa des de 2019, i que és un directori de converses amenes i divulgatives amb algunes de les personalitats més destacades del panorama cultural internacional com Jason Y. Ng, advocat, periodista i un dels activistes més destacats del moviment democràtic de Hong Kong, l'activista feminista Mona Eltahawy o l'escriptora Jeanette Winterson.