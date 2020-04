Prohibit ser infants

Gemma París

Cada matí comptem els dies: en fa més de vint que els infants de casa nostra estan tancats a casa seva.Ningú no els ha demanat què pensen de no poder anar a l’escola, de no poder jugar amb els amics al parc, de no poder seguir xutant gols per l’escaire, de pintar amb els dits sobre la sorra calenta. Els adults els hem reorganitzat el dia a dia, allunyant-los del perill, però també separant-los dels amics i amigues, dels avis, de les mestres, i de tots aquells verbs que realitzen i que són tan importants pel seu desenvolupament motor, cognitiu i emocional.Em dic Gemma París , soc artista i professora d'arts plàstiques a la Facultat d'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. M'he sumat a Coronainfancias , la campanya impulsada per Heike Freire en què, a través de Change , es demanen firmes perquè el govern estableixi mesures que siguin més empàtiques amb la realitat i les necessitats dels infants, ja que el confinament total els està perjudicant molt. Per altra banda, he dibuixat alguns dels verbs que més trobo a faltar en els cossos dels meus fills i en els dels seus amics i amigues. I he demanat a la meva mare, la poeta Carme Romia, que està confinada lluny de nosaltres, que descrivís l’essència de cadascuna d’aquestes accions que ara han quedat congelades.: beure el vent, amb un peu sempre enlaire i el cos disparat.: acariciar l’esfera fins als racons més inaccessibles, dansant amb el terra i els amics.compartir paraules, vivències, pensaments, sentiments, emocions, il·lusions.: canviar les perspectives i sentir com acarona el vent.: compartir amb persones imprescindibles l’alegria de moments importants.: com un gripau que salta al sol, com un llampec que trenca un núvol. Amunt, sempre amunt.: cercar coses desconegudes, trobar respostes a preguntes noves, construir preguntes a respostes per elaborar.: canviar de lloc, anar més enllà, esquivar obstacles, sentir-se valent, sense por.: moure’s d’aquí cap allà. Veure coses i espais nous. Sigui el viatge curt o llarg, importa l’experiència del camí viscut.: trobar-se a mig camí amb el que té cadascú i enriquir-se mútuament.: estimular el cos amb esforç i noves sensacions. Tonificar l’esperit.: caminar sense pressa ni destí, gaudint de tot el que conté el camí.: mantenir l’equilibri sostingut en dos punts bàsics.: explotar de felicitat mentre s’aconsegueix l’inèdit i es crea l’impossible amb aquells que ens ajuden a construir-nos.