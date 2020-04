Confinat des de casa seva, Pau Donés, després d'estar més d'un any retirat del món de la música, ha cantat aquesta cançó per anunciar que torna Jarabe de Palo.Me fui muy lejos buscando felicidad,empecé un viaje sin ir a ninguna parte.Cambié canciones por amor y libertad,mientras pensaba en volver a ser cantante.Vuelvo, para quien quiera escucharme.Vuelvo, mi inspiración y el cuerpo aguante.Vuelvo, para encontrarme con mi gente.Vuelvo, y aquí quedarme para siempre.Vuelvo, porque la música de nuevo en mi cabeza ha vuelto.Vuelvo, porque vuelve a ser la hora de compartir sentimientos.Vuelvo, porque pisar el escenario es en lo único que pienso.Vuelo a ser lo que siempre he querido ser.Vuelo a hacer lo que siempre he querido hacer.Si la vida te da palos, Jarabe de Palo.