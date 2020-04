«Els metges no som herois»

5.









Em dic Maria Saladich , vaig néixer a Sabadell el 1986 i soc metgessa especialista en cirurgia general a Vic. A l’hospital se segueixen operant alguns casos de càncer de mama i estic fent la meva feina, que és operar i fer guàrdies. Ara en començaré a fer a un pavelló amb pacients Covid lleus.Des del primer dia de confinament, utilitzo els dibuixos per parlar de les experiències que es viuen a fora de l’hospital, perquè quan en surts és necessari desconnectar i perquè ara mateix és difícil fer humor del que està passant allà dins. En l'única il·lustració en què parlo de la professió reivindico que no som herois ni ho volem ser. S’està romantitzant una situació que no és ni ha de ser normal. Som persones i estem al límit. La professió ens agrada molt, però volem treballar en condicions dignes per oferir el millor de nosaltres. Parlo a nivell de sous, d’horaris, de tipus de contracte i, darrerament, també de treballar amb seguretat, ja que no a tots els hospitals, especialment a zones molt afectades pel Covid com a Barcelona i Sabadell, hi ha EPIs suficients.En aquestes vinyetes, que comparteixo al meu compte d' Instagram , i que són d'humor, de conscienciació i d'amor, mostro experiències del dia a dia del confinament, incloent-hi la del meu aniversari.