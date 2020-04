Sílvia Pérez Cruz, des de casa seva

Foto: Sílvia Pérez Cruz

"Havia de fer un concert per acompanyar la gent que està cuidant i la que està sent cuidada. També per a la gent a qui li agradaria cuidar i no pot, perquè està lluny." Sílvia Pérez Cruz ha fet un concert nocturn, "perquè a la nit és quan venen els fantasmes i tot és una mica més difícil", amb un repertori que ha començat per Vestida de nit, l'havanera escrita per la seva mare, Glòria Cruz, i musicada pel seu pare, Càstor Pérez, i que ha continuat amb clàssics com Alfonsina y el mar, "la primera cançó que vaig aprendre amb la guitarra". Durant l'actuació ens ha animat a fer donacions a l' Asociación de Mujeres Migrantes Diversas , un col·lectiu de treballadores de la llar, de gent gran i de persones dependents, que ha quedat profundament tocat per aquesta situació.