Una finestra a la cultura

1 | 🎵 Aquests dies, la soprano @begonaalberdi ha canviat els grans escenaris del món per la finestra del seu pis del carrer París. Cada vespre, Alberdi surt a la seva finestra i el seu cant alleuja el confinament dels veïns privilegiats. #ConfinamentCultural

A post shared by La Cultura Transforma (@laculturatransforma) on Apr 1, 2020 at 2:05am PDT