Quan ja no estigui confinada

Què passaria si els personatges de les pel·lícules també s'haguessin hagut de confinar? Com ho explicarien o, fins i tot, cantarien? Així és com viurien el primer dia de llibertat l'Anna i l'Elsa, les dues germanes protagonistes de Frozen: el regne de gel, en aquesta versió de la cançó Per primer cop des de fa segles que ha adaptat i cantat (així de bé) Anila Padrós.Avui s'acaba el confinament!Avui s'acaba el confinament!La gent a poc a poc surt al carreri jo d'aquí poc també sortiré.Aquesta nit ve el meu grup a sopar,les seves veus ressonaran,a la sala d'estar podran ballar,ja no estaré sola amunt i avall!No els saludaré amb el colze,podré donar-los la mà.Cada cop s'anava allargant...Quan ja no estigui confinadapodré sortir amb els meus amics.Quan ja no estigui confinadasortiré fins al matí.Espero que la tos no comenciara que s'ha acabat tot.Quan ja no estigui confinadapodré abraçar tothom.Tinc unes ganes de veure'ls...Oh! Tornaré a veure tothom!Avui sí que m'he d'arreglar,xandall i pijama em seran igual,ara és hora de trencar la llei.De sobte veig un humà pel fons,no puc evitar estar a un metre d'ell.Quins nervis, sort que no ha esternudat.Però se m'oblidarà la norma,a poc a poc m'acostaré,ja no em costarà tornar a abraçar.Quan ja no estigui confinadatindré vida social.Quan ja no estigui confinadapotser l'amor no em sigui igual.Ballaré amb ell quan sortim de festa,la resta em serà igual.Quan ja no estigui confinadaa algun lloc viatjaré.Jo sé que això no acaba aquí,no hem de perdre la higiene i precaució.El gel de mans i el sabóevitaran la contaminació.Confinament acaba aquí.Confinament acaba aquí.Ja no podem seguir.Ja no podem seguir.Ara podeu fer entrar la gent, la gent.Ara que no estic confinada,(Jo sé que això no acaba aquí)i torno a veure la gent,(Alguna cosa hem de canviar)ara puc respirar millor,(Sabó)per fi em toca el sol.(El gel de mans no em prendran)Demà serà un altre diaperò avui és el primer.Ara que no estic confinada,ara que no estic confinadaa la meva vida tornaré.Així sona l'escena original de la pel·lícula en la versió en català que canten Gisela i Paula Ribó: