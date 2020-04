And then we smile at all our friends



La cançó People's Faces, del disc The Book of Traps and Lessons, de Kate Tempest:

"Es pot trobar tanta pau a les cares de la gent". És un dels versos de People's Faces, una cançó de la poeta, rapera i dramaturga britànica Kate Tempest que, adaptada, fa de banda sonora d'aquest anunci, titulat We're never lost if we can find each other (Mai no estem perduts si ens podem trobar els uns als altres), que Facebook ha llançat per donar a conèixer el seu centre de suport i informació sobre la Covid-19.La cançó de Kate Tempest parla de com necessitem companyia en els moments durs, i el vídeo mostra com, en plena emergència, hem inventat noves maneres de fer-nos costat i de trobar un xic de pau, encara que sigui a distància, en les cares de la gent.Was that a pivotal historical momentWe just went stumbling past?Here we areDancing in the rumbling darkSo come a little closerGive me something to graspGive me your beautiful, crumbling heart[...]We're working every dread day that is given usFeeling like the person people meetReally isn't usLike we're going to buckle underneath the troubleLike any minute nowThe struggle's going to finish us[...]Even when I'm weak and I'm breakingI'll stand weeping at the train station'Cause I can see your facesThere is so much peace to be found in people's faces[...]