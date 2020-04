Desconfinem els llibres

Foto: John-Mark Smith

Il·lustració: Aina Bonet

El confinament ha posat en pausa la vida de tots, una pausa que en molts casos posa en perill la continuïtat d'algunes empreses i activitats. És el cas de les editorials independents, que veuen com, amb l'estat d'alarma i les recomanacions de seguretat, la diada de Sant Jordi no es podrà celebrar com ho havíem fet fins ara i, sent un dels dies més importants del sector editorial, els aboca a una difícil supervivència.37 editorials independents s'han unit per fer una crida als seus lectors de cara a Sant Jordi i demanar-los (demanar-nos) que els ajudin a vèncer aquesta situació i mantenir un ecosistema fràgil però ric, divers i en català.Són Adesiara, AdiA, Afers, Alrevés, Angle, Arcàdia, Bindi Books, Birabiro, Cafè central, Club Editor, Cossetània, Edicions de 1984, Edicions del Periscopi, Edicions Sidillà, El Gall Editor, Eumo, Fonoll, Godall Edicions, Karwàn, La Ela geminada, LaBreu, L'Altra, L'Avenç, Les Hores, Lleonard Muntaner, Mai més, Males Herbes, Mosaics Llibres, Pol·len Edicions, Poncianes, Quid Pro Quo, Raig Verd, Saldonar, Sembra Llibres, Símbol Editors, Tigre de Paper i Viena Edicions, i el seu missatge és clar: compreu llibres per Sant Jordi.A Internet conviuen les grans botigues en línia amb llibreries independents, plataformes col·lectives com Libelista o Llibreries Obertes , inclús parades virtuals de Sant Jordi. Les editorials signants no recomanen un sistema concret, només animen a rumiar quin és el que cadascú vol defensar en temps difícills, ser conscients dels riscos sanitaris que alguns comporten i fer la tria amb responsabilitat per fer un Sant Jordi sense llibres en mà, i així poder celebrar per molts anys una diada tan especial i que hi puguin ser totes.