Habrá que hacernos a la ideaque sube la mareay esto no da más de sí.Habrá que darnos por vencidosy echarnos al camino,que no hay nortes por aquí.Al sueño americanose le han ido las manosy ya no tiene nada que ofrecer.Solo esperar y ver si cedela gran bola de nieve,que se levanta por doquier.¡Hay que vivir!, amigo mío,antes que nada hay que vivir,y ya va haciendo frío.Hay que burlar ese futuroque empieza a hacerse muro en ti.Habrá que componer de nuevoel pozo y el granero,y aprender de nuevo a andar.Hacer del sol nuestro aliado,pintar el horno ajado,y volver a respirar.Quitarle centinelasal parque y a la escuela,columpios y sonrisas volarán.Sentirse libre y suficienteal cierzo y al relente,mientras se va dorando el pan.¡Hay que vivir!, amigo mío,antes que nada hay que vivir,y ya va haciendo frío,Hay que burlar ese futuroque empieza a hacerse muro en ti.Habrá que demoler barreras,crear nuevas manerasy alzar otra verdad.Desempolvar viejas creenciasque hablaban en esenciasobre la simplicidad.Darles a nuestros hijosel credo y el hechizodel alba y el rescoldo en el hogar.Y si aún nos queda algo de tiempo,poner la cara al vientoy aventurarnos a soñar.¡Hay que vivir!, amigo mío,antes que nada hay que vivir,y ya va haciendo frío,Hay que burlar ese futuroque empieza a hacerse muro en ti.