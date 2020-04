Gala Pont

"El llibre va néixer quan estava gestant la meva filla. El vaig anar escrivint durant l'embaràs i vaig seguir escrivint-lo els tres primers mesos després d'haver parit." Ameba (Editorial Llibres del Segle) és el títol del nou poemari d' Anna Gual (Vilafranca del Penedès, 1986) i el nom del primer organisme viu que es coneix. "Els animals –també els humans– no venim dels dinosaures, sinó de les amebes. Fa 700 milions d'anys, les amebes, que eren organismes d'una sola cèl·lula, van començar a entrellaçar les seves extremitats convertint-se en organismes pluricel·lulars i d'aquella explosió de vida venim tots.""El meu poemari, que crea una analogia a partir d’aquesta certesa científica, té dues parts: la primera, L'enigma del microbi, parla sobretot sobre el prepart, amb un ésser creixent dins d'un altre cos. La segona part, Proliferació cel·lular, parla sobre el postpart i totes les seves contradiccions. El poemari aborda el tema de la maternitat, però també el de la no-maternitat, el de la identitat i el de l'alteritat". Us convidem a tastar-lo llegint-ne quatre poemes, acompanyats d'una il·lustració de Gala Pont.* De la primera part del llibre, «L'engima del microbi»:Si la solidesa no existeix,com és que l’esquelet s’aguanta?Si el cervell és tan malparit,com és que el coll encara el subjecta?Carn, que vol dir descens, que vol dirvèncer les misèries, que vol dir entaforar-sedins les venes d’un mateixi clavar-hi la bandera.Començar el vers pel final.Recomençar.Avantnéixer.He dit avantnéixer.Calia dir postmorir.Calia dir pensar cap endarrere.Voldria perdre'm pel carreróon es conreen els fetus.Aquest és l’objectiu primer.Aquesta és la meva resistència.Vindràs. Des d’on?Preludi. De què?Eludeixo. Per què?És espessala mirada cega.És imprecísel diagnòsticd’allò invisible.Cremaré la variacióde les constants cardíaques.El buitentre batecsens unirà.Tornar als llocs de sempre.Als jardins medievalsde les costellesi a les esquerdesque ens alimenten.* De la segona part del llibre, «Proliferació cel·lular»:Miro a través del vidre. Qui sou?Ocells que veniu a xocar a la meva finestra.Marxeu! La porta de la cambra no té pany.Entreu! Entreu pel forat fosc de la nova vida.Gemegaré i us atendréi us mostraré la creació gelatinosa.Fa anys vàrem portar ous a les mongesperquè el vent ens fos favorable,però no ens van obrir. Ara has cremat encensal costat del dit gros del meu peuperquè l’animal es girés, i així ho ha fet.Això demostra que el nadóté més força que els déus.M’agradava ballar amb el ventre en flames.M’agradava el singlot nocturn aliè.On és la quietud?On és el silenci de la llar?Potser no la recuperaré,però qui sap si la volia.© Anna Gual© Editorial Llibres del Segle, 2020© de les il·lustracions: Gala Pont