Hi ha més abril als teus ulls

"Cartes a tu neix de les ganes d'abraçar, de dir i de sentir. De la reflexió durant els primers dies de confinament. Vivim en un moment estrany, estem tots tancats a les nostres cases, i no podem quedar amb les persones que estimem." Diu Alba Cunillera, interiorista i dissenyadora d'esdeveniments, que des de fa anys combina tinta, cal·ligrafia i paraules al seu projecte Poetical "El funcionament és: qui vulgui m'envia un fragment d'un poema o d'una cançó amb el seu autor/a, i em diu a qui li agradaria dedicar-l'hi. I jo, per sorpresa del destinatari, penjo la carta dedicada. El resultat és preciós: de sobte, hi ha persones que, tot i la distància, se senten una mica més a prop".