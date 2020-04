Aquesta pluja que ho banya tottreu de ses coses s'olor del món.Aquesta pluja no té un hivern,només té un dia un poc xerec.Tothom té defectes,jo encara t'enyor.Ningú no és perfecte,ja no te faré pus cançons.I avui som dimecres,també som dijous,jo sempre com sempre.Demà pintaré amb ses manses meu sol de juguetaque té un satèl·lit solari un solàrium d'estrelles.Demà pintaré en ets cel rasun segon domicilisemiaquàtic i deshabitatperquè m'estic transformant en un amfibi.