Foto: Facebook Mazoni

No hi ha premi, no hi ha sort,no hi ha zona de confort.Quan m’abraça el fracàs,quan em sento com un dimartsPerò de sobte, quan desperto,m’han sortit dues ales,són de ploma blava.Pujo a la terrassa,flexiono les camesper agafar impulsi salto ben amunt.Sense baqueta ni tambor,sense riure interior.Quan m'abraça el fill bastard,quan em sento com un dimarts.Però de sobte, quan desperto,m’han sortit dues ales,són de ploma blava.Pujo a la terrassa,flexiono les camesi empleno els pulmonsi salto sense por.Volo sobre els carrers,volo sobre els rius,volo amb estornellsi sobre els seus nius.Volo amb els drons,volo amb llamps i trons,volo amb altra gentque han saltat com jo.Volo sobre les mentides,per sobre els silencisi totes les cosesque mai em vas dir,i totes les cosesque mai em vas dir.