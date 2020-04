I si encomanem optimisme?

Foto: Lisa Fotios

Durant les darreres setmanes hem vist com les famílies han fet mans i mànigues perquè els infants visquessin amb la major tranquil·litat possible una situació nova, estranya i complicada. La creativitat ha esclatat als menjadors, balcons i qualsevol racó de casa a través de cançons, dibuixos i jocs, tots amb el millor dels desitjos: que tot vagi el millor possible.La Fundació Antigues Caixes Catalanes (FACC) i BBVA impulsen un concurs adreçat a infants i adolescents (de 6 a 16 anys) per recollir, estimular i escampar aquesta creativitat nascuda en captiveri. Sota el hashtag #ContagiaOptimisme, animen els infants (amb la col·laboració de les seves famílies) a gravar un vídeo de màxim 1 minut que encomani optimisme i convidi a la reflexió a partir de qualsevol llenguatge o expressió artística.El concurs #contagiaoptimisme s'estructura en tres franges d'edat (de 6 a 9 anys, de 10 a 12 i de 13 a 16 anys) i s'hi pot participar fins al dilluns 4 de maig de 2020 omplint aquest formulari . Un jurat format per professionals de la pedagogia, les arts escèniques i plàstiques, audiovisuals i musicals valorarà les propostes rebudes i escollirà els 15 premiats (5 per a cada categoria), que rebran un premi valorat en 100 euros cadascun i que es podrà triar entre diverses propostes culturals, com lots de llibres o entrades a concerts i altres espectacles.Els vídeos guanyadors seran difosos a través de la pàgina web i les diferents xarxes socials de la FACC. Podeu consultar-ne les bases aquí