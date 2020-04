Adeu a Lee Konitz

Foto: Facebook Lee Konitz

Lee Konitz va néixer a Chicago el 13 d'octubre de 1927 i ha mort a Nova York el 15 d'abril de 2020, víctima d'una pneumònia provocada per la Covid-19. El saxofonista, que va començar la seva carrera en l'anomenat cool jazz, és conegut per haver col·laborat amb Miles Davis al disc Birth of the Cool (1949-1950) i amb altres grans noms de l'escena com Charles Mingus i Bill Evans. Konitz va gravar més d'un centenar de discos que inclouen des de les seves composicions fins a improvisacions, estàndards de jazz i peces d'altres autors.El recordem veient-lo tocar How deep is the ocean?, d'Irving Berlin, i Beautiful Love, de Wayne King, Victor Young and Egbert Van Alstyne, al costat de Bill Evans, Niels-Henning Orsted Pedersen i Alan Dawson al Tivolis Koncertsal de Copenhaguen, l'any 1965.