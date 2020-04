Sant Jordi ve (cantant) a casa

Sant Jordi és el dia més esperat de l'any. I tot i que enguany tot sigui tan estrany, Estrella Damm no ha volgut que ens passi aquesta data per alt, ni, tampoc que quedi aigualida. És per això que ens citen, a casa nostra, per dur-nos un concert amb una bona colla d'artistes. Perquè al nostre menjador, a l'habitació o a la cuina els gaudim, els cantem i els ballem, i, per què no, amb una estrella a la mà.Anoteu-ho: aquest 23 d’abril a partir de les 18.30 al seu web ens espera música, festa, concerts, recomanacions musicals i literàries d’artistes i dj i moltes sorpreses més. L'horari serà aquest: de 18.30 a 19.30 tocaran Blaumut, Núria Graham, Cesk Freixas, Meritxell Neddermann i Ferran Palau, i també hi haurà les recomanacions musicals i literàries de Miki Núñez, Dani Nel·lo, A. Miralles i Marc Ros, de Sidonie. I de 20.30 a 21.30, serà el torn de Gertrudis, Suu, The Tyets, Balkan Paradise Orchestra, Itaca Band, i arribaran les recomanacions musicals i literàries de Miqui Puig, Adrià Salas, Òscar Broc i Nil Moliner. Us convidem a preparar aquesta festa escoltant-ne la llista de Spotify que hem preparat.