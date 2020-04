Mares confinades

Foto: Lisa Sorgini

Foto: Lisa Sorgini

Foto: Lisa Sorgini

Foto: Lisa Sorgini

Foto: Lisa Sorgini

Foto: Lisa Sorgini

Foto: Lisa Sorgini

Foto: Lisa Sorgini

Foto: Lisa Sorgini

Foto: Lisa Sorgini

Foto: Lisa Sorgini

Foto: Lisa Sorgini

Foto: Lisa Sorgini

Foto: Lisa Sorgini

La fotògrafa Lisa Sorgini ha retratat, al seu país, Austràlia, vint-i-dues dones que estan confinades a casa amb els seus fills. "Com a mare de dos fills i després de tenir tota la meva feina remunerada en espera, passo els dies aprenent nous ritmes amb els meus nens." "He volgut documentar el que estem vivint a través dels ulls de les mares. Els nostres fills necessiten més comprensió i tendresa que mai per poder-los guiar en aquest període insòlit que, al mateix temps, fa més complicat fer malabars en la nostra muntanya russa d’emocions."Les fotos estan fetes des de les finestres que donen al carrer: “Darrere els vidres, la mare i el fill apareixen com si estiguessin vivint i respirant en una obra mestra, en una comèdia divina domèstica. Puc veure-hi la tendresa, l’avorriment, l’amor, el caos i la desesperació més profunda."