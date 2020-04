Una dels moments més especials del macroconcert benèfic One World: Together at Home ha estat quan Andrea Bocelli, Celine Dion, Lady Gaga i John Legend, acompanyats al piano per Lang Lang, han cantat The Prayer.I pray you'll be our eyesAnd watch us where we goAnd help us to be wiseIn times when we don't knowLet this be our prayerWhen we lose our wayLead us to a placeGuide us with your graceTo a place where we'll be safeSogniamo un mondo senza più violenzaUn mondo di giustizia e di speranzaOgnuno dia la mano al suo vicinoSimbolo di pace, di fraternitàLa forza che ci dà(We ask that life be kind)È il desiderio che(And watch us from above)Ognuno trovi amor(We hope each soul will find)Intorno e dentro a sé(Another soul to love)La luce che tu haiI pray we'll find your lightNel cuore resteràAnd hold it in our heartsA ricordarci cheWhen stars go out each nightL'eterna stella seiNella mia preghieraLet this be our prayerQuanta fede c'èWhen shadows fill our dayLead us to a placeGuide us with your graceGive us faith so we'll be safeLet this be our prayerLet this be our prayerJust like every childJust like every childNeed to find a placeGuide us with your graceSento che ci salvera