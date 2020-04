Les estrelles de la música, en concert

Des de Paul McCartney, Lady Gaga, Billie Eilish, Stevie Wonder i Andrea Bocelli, fins als Rolling Stones, Elton John, Céline Dion, Taylor Swift i John Legend. Són moltes les estrelles de la música que, des de casa seva, han participat al macroconcert One World: Together at Home, la marató musical de vuit hores impulsada per l'OMS i l'ONG Global Citizen per recaptar fons per a la investigació del coronavirus. Us oferim el concert sencer i us en destaquem unes quantes actuacions.Paul McCartney.Els Rolling Stones.Billie Eilish i Finneas.Celine Dion, Andrea Bocelli, Lady Gaga i Lang Lang.Lady Gaga.Elton John.Stevie Wonder.John Legend i Sam Smith.Taylor Swift.Billie Joe Armstrong.