El «Veinte de abril» del 2020

Ja fa trenta anys d'aquell vint d'abril dels Celtas Cortos. Ara, enmig de la pandèmia mundial que estem vivint, n'han fet una versió solidària (els beneficis de la cançó van adreçats a Metges Sense Fronteres) en què hi apareixen des de metges i serveis de neteja fins a pagesos i mestres. El tema és cantat i tocat per: Mikel Izal, Carlos Tarque (M-Clan), Dani Marco (Despistaos), Gran Wyoming, Rozalén, PulPul (SkaP), Zeta (Mägo de Oz), Mayalde, Adrià (La Pegatina), Eva Amaral, Rulo, Pablo Sánchez (Ciudad Jara), El Sevilla (Mojinos Escozios), Dante, Paula Mattheus, Marc Ros (Sidonie), J.J. Vaquero, Fernando Madina, María (Mäbu), María Villalón, Ariel Rot, Gonzalo (La Regadera), Rebus (Dünedain), Mohamed (Mägo de Oz), Adal y María (El Naán), Violeta y Luca, Jhana, Alex Clavero, Fortu (Obús), José (Los malditos vecinos) i Andrés (Walden uno).Veinte de abril del noventa.Hola, chata, ¿cómo estás?¿Te sorprende que te escriba?Tanto tiempo, es normal.Pues es que estaba aquí solo,me había puesto a recordar,me entró la melancolíay te tenía que hablar.¿Recuerdas aquella nocheen la cabaña del Turmo?Las risas que nos hacíamosantes todos juntos.Hoy no queda casi nadiede los de antesy los que hay han cambiado,han cambiado, ¡sí!Pero bueno, ¿tú qué tal?, di.Lo mismo hasta tienes críos.¿Qué tal te va con el tío ese?Espero sea divertido.Yo la verdad, como siempre.Sigo currando en lo mismo,la música no me cansa,pero me encuentro vacío.¿Recuerdas aquella nocheen la cabaña del Turmo?Las risas que nos hacíamosantes todos juntos.Hoy no queda casi nadiede los de antesy los que hay han cambiado.Bueno pues ya me despido.Si te mola, me contestas.Espero que mis palabras,desordenen tu conciencia.Pues nada, chica, lo dicho,hasta pronto si nos vemos.Yo sigo con mis cancionesy tu sigue con tus sueños.¿Recuerdas aquella nocheen la cabaña del Turmo?Las risas que nos hacíamosantes todos juntos.Hoy no queda casi nadiede los de antesy los que hay han cambiado,¡sí!