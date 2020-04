Esperant el futur

Ignasi Blanch

A vegades em pregunto com s'origina l'univers personal, ara mateix molt perceptible als meus dibuixos . Vida i mort van agafades de la mà. Noto la presència de la ballarina alemanya Pina Bausch, dels artistes Gilbert & George, del pintor Balthus, de l'actriu i amiga Myriam Mézières, de Berlín, dels records a Roquetes, on vaig tenir una infantesa feliç, i de molts altres referents que duc gravats profundament a la memòria i al cor.Per a mi, dibuixar és una manera de comprendre aquesta etapa estranya i difícil que ens toca viure. Però potser no cal pensar-hi tant i deixar que els dibuixos facin el seu propi itinerari per transmetre que encara hi som i que compartim, encara que estiguem lluny, les adversitats, la incertesa i la fragilitat.