Troba l'ou!

Em dic Ariadna Goberna, els meus projectes em defineixen com a artista rural. Faig melmelades a l’obrador familiar Melmelada de Montalegre , que tinc a la masia on visc bona part del meu temps. És aquí, a la Baixa Segarra, on aprofito per intervenir en el paisatge: planto arbres o els esporgo perquè després vagin creixent i desenvolupant-se fora del meu control. A banda, també soc professora de francès, i m’agrada recollir les festes tradicionals per treballar-les a classe.La llebre porta els ous de Pasqua en alguns països del món. Cada any, la meva mare els amagava i amb la mainada de la casa els anàvem a buscar. En trobàvem per tot arreu: a l’era, al bosc, a la vora de casa, a la plaça del fem, al saüquer. Aquest any, amb els meus nebots, havíem de resoldre els ous de llebre d’una altra manera. Els vam pintar i vam fer-ne moltes fotografies. Per això us proposo que, amb els vostres infants, trobeu l’ou de cada fotografia i hi poseu un títol. Molta sort i, sobretot, divertiu-vos!