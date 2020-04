Objectes amb història

"La manera de conèixer el nivell de disseny d'un país és anar a un supermercat i veure com s'obre un paquet de sucre, descobrir com s'han facilitat les coses." Ho diu el dissenyador André Ricard, a qui el Museu del Disseny de Barcelona dedica el primer capítol d'Objectes Enllaçats. Memòria del Disseny a Barcelona, un nou projecte del Centre de Documentació del museu.

Esbós de la torxa olímpica de Barcelona 92. André Ricard

Objectes enllaçats és una plataforma digital on cada setmana es podrà conèixer un objecte icònic pertanyent a les col·leccions del museu explicat pel seu creador. L'origen, modificacions, limitacions o utilitats de cadascuna de les creacions seran il·lustrades amb un vídeo i diverses referències documentals.El primer capítol d'aquest projecte, en què participen protagonistes del nostre disseny industrial com Alberto Lievore, Beth Galí, Oscar Tusquets i Gemma Bernal entre molts d'altres, està dedicat a la torxa Olímpica que André Ricard va dissenyar per a Barcelona'92, un objecte que el va fer mundialment conegut i que tenia limitacions quant a pes perquè s'havia de poder subjectar amb una sola mà, corrent i durant l'estona que durés el relleu dels portadors.A més del projecte Objectes Enllaçats. Memòria del Disseny a Barcelona, el museu obre les seves portes virtualment perquè, sense sortir de casa, es pugui conèixer els objectes que conformen les seves col·leccions , s'obri una finestra a les seves sales gràcies a una visita virtual o s'assisteixi a les xerrades i conferències que ha acollit gràcies a la seva mediateca . Aquestes i altres propostes es poden descobrir al seu web