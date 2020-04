72 kilos

9. Quan això arribi al final començaran les primeres vegades de moltes coses. De @merceditas286.



10. No cal arribar al final del túnel perquè dins teu i dins meu hi ha llum. Per @iann3r.



11. Mentre puguem obrir un llibre, podrem sortir de casa. De @josearoda

14. Quan tot això acabi, sigues la persona que vulguis trobar. De @birdgirl1919.



Lorena Rivega

"Les conseqüències de la pandèmia del coronavirus ens han dut a viure d’una manera diferent Sant Jordi. Però les històries de compromís i solidaritat d’aquests dies també s’han de celebrar."En ple confinament, La Fundació "la Caixa" va impulsar una iniciativa: que, a través de les xarxes socials, tothom que ho volgués escrivís un missatge d'ànim per després fer-ne un llibre, Hi ha paraules que són vent . Dels més de 1.700 missatges rebuts, n'han triat 23, i els han acompanyat amb il·lustracions de 72 kilos, Verónica Cassiani, Marc Pallarès, Belen Segarra, Lorena Rivega i Fran Pulido. Us n'oferim un tast.Toca viatjar una mica per dins. D'@elepuntoel.Cada vegada que necessitis respirar, obre un llibre. De @rosa_gps26.Tornaràs a sentir el vent a la cara, com quan pedalejaves tan de pressa a l’estiu, que el paisatge es difuminava. De @graciagould.Ens vam adonar que érem fràgils, i això ens va fer més humans. De @mcarmenmb.De vegades una abraçada et pot reiniciar la vida. De @mireya.carrion.Ens van prendre el tacte de les abraçades, però van tornar enforma d’aplaudiment. De @celiabomar.Mai la distància ens havia regalat tanta proximitat. De @pilarmarmed.La il·lusió també és una energia renovable. De @patttfuentes.Quanta llum hi ha en aquest puc. De @mariajjmontoro.Hi ha tantes coses que tenim en comú, que una mirada sembla diminuta. De @luolmedo_.