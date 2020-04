La finestra de Guiem Soldevila

www.guiemsoldevila.com

"Durant el primer mes de confinament a causa de la covid-19, he sentit la necessitat d'escriure i gravar una nova cançó. Perquè ara més que mai necessitem estar units i mantenir la força. Perquè rere cada finestra hi ha una o més vides, cadascuna amb la seva història personal." El cantant menorquí Guiem Soldevila , rere els vidres de casa seva, ha escrit aquesta cançó.Something’s flicked the switchThe alarms empty the streetsstrange feelings come to my headIt seems like the clouds don’t feel the rainLet the gates stand open wideDon't let cruelty eat your mindLeave behind all the reasons that have led you hereThere’s a heart in every window, sighs in every roomI’m calling you, so don’t get stuck on a dreamThere’s a heart in every window, moving through the airThere’s no turning back, we’ll never be the same againToo engaged in navel-gazingWe didn't recognize the lightWe’re still in the waterBut soon our feet will touch the groundWe didn't see the new predatorsWe need an understanding voiceThere are cries that can’t be heard, traces of warSparks on our skins of dried sunsA bird has landed on my handlike a dream I once hadAnd raising its gaze it gently says to me:Pick up your broken wings and come out of the darkLet’s see the new dawn, now it’s time to fly awayWatch how all the hearts rise from the windows to the sunThere’s no turning back, we are one and one is allI tell you this, from my window to your heart