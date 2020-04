Saul Bass, mestre dels crèdits

Saul Bass, nascut a Nova York el 8 de maig de 1920 i mort a Los Angeles el 25 d'abril de 1996, va ser un grafista conegut pel seu treball en el món del cinema, en què va col·laborar amb els principals directors del seu temps, com Otto Preminger, Alfred Hitchcock i Stanley Kubrick. Saul Bass, amb el seu estil inconfusible, va ser el responsable del disseny i creació dels títols de crèdit de films com Psycho (Psicosi), West Side Story i Spartacus (Espàrtac) i també de multitud de cartells cinematogràfics. Homenatgem un dels grafistes icònics del segle XX gaudint de 14 de les seves creacions.The Man With Golden Arm (L'home del braç d'or), dirigida per Otto Preminger, 1955.The Seven Year Itch, dirigida per Otto Preminger1955.The Pride and The Passion (Orgull i passió), dirigida per Stanley Kramer, 1957.Bonjour, tristesse, dirigida per Otto Preminger, 1958.Vertigo (Vertigen [d'entre els morts]), dirigida per Alfred Hitchcock, 1958.Anatomy of a Murder (Anatomia d'un assassinat), dirigida per Otto Preminger, 1959.North by Northwest (Perseguit per la mort), dirigida per Alfred Hitchcock, 1959.Psycho (Psicosi), dirigida per Alfred Hitchcock, 1960.Ocean's eleven (La quadrilla dels onze), dirigida per Lewis Milestone, 1960.Spartacus (Espàrtac), dirigida per Stanley Kubrick, 1960.West Side Story, dirigida per Robert Wise, 1961.It's a Mad, Mad World (El món és boig, boig boig), dirigida per Stanley Kramer, 1965.The Human Factor (El factor humà), dirigida per Otto Preminger, 1979.Casino, dirigida per Martin Scorsese, 1995.