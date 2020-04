Francesc Garriga i Barata va néixer el 26 d'abril de 1932 a Sabadell i va morir el 4 de febrer de 2015 Sant Cugat. Sílvia Bel recita Francesc Garriga.

Foto: Nemossos

Si vens, amor, i jo no hi soc,sobre els fogons, hi trobaràsles restes d’un silenci mal cuinat.Després distreu el cos pel meu estudi.La teva llum aclarirà les ombresde totes les mentides que dormitendamunt la meva taula.Sabré trobar-t’hi al meu retorn?Quan marxis,tanca la porta sense fer soroll.